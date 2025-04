Mateo Retegui llegó al fútbol italiano coomo una joven promesa a mediados de 2023 y en dos años se convirtió en el máximo artillero de la Serie A con 23 tantos en la actual temporada.

Luego de una brillante campaña con Genoa, club que le adquirió la ficha a Boca Juniors, Atalanta desembolsó 22 millones de Euros más tres en variables para sumar al delantero a sus filas.

El nivel y el compromiso de un equipo a otro subió, pero al delantero de la Selección de Italia no le costó. Esto despertó el interés de la Juventus, que ya afina el lápiz para presentar una suculenta oferta en el próximo Mercado de Pases por el ex Tigre.

Así lo informó el prestigioso medio de Italia, La Gazzetta Dello Sport. La disputa por la ‘9’ de la Juve es cabeza a cabeza con el nigeriano Victor Oshimen, hoy cedido por el Nápoli al Galatasaray.

Retegui with the opener inside three minutes! ⚡️#AtalantaBologna 1-0 pic.twitter.com/tRI5E5tMXo

— Lega Serie A (@SerieA_EN) April 13, 2025