Rodolfo D’Onofrio hizo fuertísimas declaraciones contra Martín Demichelis tras la victoria en el Superclásico, motivo por el cual no tuvieron un alto impacto. Sin embargo, el ex presidente lo acusó de “romper todo” y sus palabras llegaron a México…

¿Qué dijo el técnico de Rayados de Monterrey? A Demichelis le consultaron por los comentarios de D’Onofrio en conferencia de prensa y se puso a la defensiva ante los colegas mexicanos: “¿Qué escuchaste de River? ¿Lo que dijo el expresidente? ¿Te preocupa lo que dijo?”

De todas formas, Micho decidió poner paños fríos y acabó siendo políticamente correcto: “¿Qué te puedo decir de él? Me quedo con el Rodolfo D’Onofrio que me escribió dos mensajes espectaculares dándome la bienvenida al club (diciembre de 2022) y dándome la despedida el día que me fui (julio de 2024). Los tengo en WhatsApp y me los voy a llevar a la tumba. Con eso me quedo.”

Las declaraciones de Rodolfo D’Onofrio

En el canal de streaming Olga, D’Onofrio se refirió al conocido ‘Off’ del técnico de River en ese momento con varios periodistas: “No solo no tiene carisma para llegarle a la gente, sino que cometió un error que no lo hace ni un chico de 8 años: vos no podés hablar en off con siete periodistas y decirles que tal jugador tal cosa”.

“Rompió todo. Cuando me enteré de eso, volví y les dije: ‘¡Lo tienen que echar!’ Porque ya no va a poder manejar a este grupo”, agregó sobre las críticas del propio DT a los jugadores de su plantel.

“No podés liderar más, se acabó el liderazgo. Demichelis se equivocó con Enzo porque era el capitán. Vos cuando estás en un grupo, si tenés un problema te reunís en privado, pero no con el periodismo”, concluyó el hombre del sweater rojo.