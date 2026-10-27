El casamiento de lujo del “Rey del Tabaco”: 800 invitados y famosos en medio de deudas millonarias y denuncias

Carlos Vives, Ráfaga y los Gipsy Kings fueron parte de la banda sonora de una de las fiestas más comentadas del fin de semana. El empresario tabacalero Pablo Otero, de 56 años, y la bailarina uruguaya Andrea Ghidone, de 48, celebraron su casamiento el sábado 24 de octubre en Rüt Haus, en la Costanera Norte porteña, ante más de 800 invitados.

La lista incluyó a Florencia de la V, Luis Ventura, Federico Bal, Gabriel Corrado y Rocío Marengo, entre otras figuras. Hubo tango, tres vestidos para la novia y un momento especial cuando Ghidone presentó una canción que escribió sobre su historia de amor. La pareja también pidió reemplazar los regalos por donaciones para cuatro instituciones de Argentina y Uruguay.

El despliegue festivo contrastó con la situación económica y judicial de Otero, conocido como el “Rey del Tabaco” por su peso en el mercado y por ser dueño de Tabacalera Sarandí.

Fuente: Nexofin