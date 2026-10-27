NBA: la escalofriante lesión que sufrió una estrella de la liga al intentar volcarla

La temporada regular de la NBA 2026/27 ha comenzado en Estados Unidos con el habitual ritmo frenético que tiene la competencia, debido al ajustado calendario que tiene la liga.

Con la mayoría de los equipos con tres partidos jugados, se empiezan a desglosar los primeros análisis con nuevas figuras liderando las franquicias; como es el caso de LeBron James en Philadelphia Sixers con un récord positivo (3-1).

Pero en la noche de este último domingo la NBA entró en conmoción por la espeluznante lesión que sufrió una de las grandes figuras del torneo, en el partido que disputaban Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Clippers.

Con el marcador ajustado 103-99 a favor del equipo que lidera Shai Gilgeous-Alexander, con poco más de un minuto en el tablero para que finalizará el partido, se produjo la jugada que llevó a todos los presentes en cancha a agarrarse la cabeza.

Jalen Williams, el ancho de basto del equipo, recibió la pelota y encaró inmediatamente hacia al aro mientras se consumía el tiempo de la posesión. En el salto con la intención de volcarla, choca y queda en el medio de dos rivales, cayendo al piso con todo el peso de su cuerpo sobre un pie que le quedó enganchado en el parquet.

Meu Deus, lesão muito séria Ele caiu por cima da perna Fim de temporada 😭😭 https://t.co/ikbWF876Av — Oklahoma City Brasil 🇧🇷 (@oklahoma_br) October 26, 2026

A la espera del comunicado oficial

Oklahoma no agregó información respecto a un parte médico de lo que sufrió Williams, pero a primera vista por la lesión ósea a la vista, se habla de una fractura expuesta en la zona de la tibia.

Lo que sí se puede confirmar es que el jugador no volverá a jugar en lo que resta de la temporada en la NBA, siendo una baja más que sensible para el equipo que años atrás se quedó con el anillo al vencer en las finales 2024/25 en el séptimo juego a Indiana Pacers.