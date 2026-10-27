Balón de Oro 2026: Harry Kane se quedó con el premio y Lionel Messi terminó quinto

Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026 y se convirtió en el gran protagonista de la ceremonia realizada en Londres. El delantero inglés encabezó la clasificación, por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, mientras que Lionel Messi volvió a meterse entre los mejores futbolistas del mundo y finalizó en el quinto lugar.

El inglés ganó el premio más esperado

El atacante del Bayern Múnich fue elegido como el mejor jugador de la temporada y coronó una campaña que lo llevó a competir por el máximo reconocimiento individual del fútbol. El inglés superó a varios de los principales candidatos y se quedó con un galardón que en la edición anterior había sido para Ousmane Dembélé.

Kane tuvo una temporada 2025/26 excepcional con el Bayern: disputó 51 partidos en todas las competiciones, convirtió 61 goles y repartió siete asistencias. Además, conquistó tres títulos con el conjunto alemán: la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana. Como si fuera poco, terminó como máximo goleador de la liga alemana con 36 tantos y ganó la Bota de Oro europea.

NI KYLIAN MBAPPÉ NI LAMINE YAMAL… ¡EL BALÓN DE ORO ES PARA HARRY KANE! 🔥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ballondor https://t.co/ES5oVzUGCa — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

Por su parte, Mbappé terminó segundo y Yamal completó el podio quedando tercero.

A sus 39 años, Lionel Messi terminó quinto en la clasificación del Balón de Oro. El cuarto puesto quedó en manos de Rodri, quien también formó parte de la pelea por el reconocimiento.

Todos los ganadores de la gala

La ceremonia también dejó otros grandes ganadores en las distintas categorías. Alexia Putellas se quedó con el Balón de Oro femenino, mientras que Lamine Yamal y Vicky López fueron reconocidos con los trofeos Kopa masculino y femenino.

En los premios Yashin a los mejores arqueros, los ganadores fueron Unai Simón y Cata Coll. Por su parte, Harry Kane y Charlyn Corral recibieron los trofeos Gerd Müller a los máximos goleadores de la temporada.

Entre los entrenadores, Luis de la Fuente y Pere Romeu fueron distinguidos con los premios Johan Cruyff, mientras que el Paris Saint-Germain y el Barcelona femenino se llevaron los galardones a los mejores clubes. Finalmente, Bukayo Saka obtuvo el premio Sócrates por su labor social y humanitaria.