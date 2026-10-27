Gastón Gaudio fue durísimo con la dirigencia de Independiente: “Una catástrofe”

Gastón Gaudio avanza con su candidatura a presidente de Independiente y salió al cruce de las versiones que lo vinculan con sectores de la actual dirigencia. El extenista, que busca impulsar un nuevo proyecto institucional y deportivo, cuestionó duramente los últimos años del club y dejó varias declaraciones contundentes sobre lo que pretende hacer si llega al cargo.

Gaudio, contra la dirigencia del “Rojo”

En una entrevista, el campeón de Roland Garros 2004 fue consultado sobre las sospechas que lo relacionan con Daniel Seoane y el denominado Grupo Champagne, un sector relacionado con la actual dirigencia del club. En medio de su candidatura presidencial, estas sospechas alimentaron las dudas sobre si su proyecto representaría una continuidad de la gestión actual. “Por eso cuando dicen que este está con los de ahora, ah claro, yo soy el gil que traigo la plata para pagarle a los de ahora. ¿La gente cree que yo soy tan tarado de hacer eso? ¿Entendés que es absurdo?. No existe eso”.

Además, fue muy crítico con la situación institucional del Rojo y apuntó contra quienes estuvieron al frente del club durante las últimas dos décadas. “¿Me estás jodiendo? Fue realmente una catástrofe, levantás una baldosa y hay un negocio debajo”, afirmó.

En esa misma línea, dejó en claro cuál será su postura ante posibles irregularidades: “El que toca un dólar indebido en Independiente, chau, se va”.

“Gaudio” Por las declaraciones del candidato de Independiente: “Es un disparate. ¿Yo voy a ser el boludo que va a traer la plata para pagar LA FIESTA DE LOS 20 AÑOS? ¿Yo soy EL GIL que traigo la plata y le pago a os de ahora para que se vayan todos de joda? ¿La gente se cree que yo soy tan TARADO de hacer eso? Realmente, una catástrofe lo que pasó en Independiente. Levantas una baldosa y hay un negocio abajo.” — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) October 26, 2026

El proyecto para el club

El extenista aseguró que cuenta con recursos para desarrollar su propuesta y anticipó que buscará conseguir un acuerdo comercial histórico para la institución. También planteó la posibilidad de trasladar la pensión de juveniles desde Villa Domínico hacia Avellaneda.

En cuanto al modelo institucional, Gaudio rechazó la privatización del club y defendió el papel de los socios. “Independiente no tiene que ser una Sociedad Anónima, tiene que seguir siendo de sus socios”, concretó.