En medio de los rumores que vinculaban a Eduardo Domínguez como posible reemplazante de Fernando Gago en Boca Juniors, Estudiantes de La Plata perdió por goleada Argentinos Juniors pero igualmente se clasificó a los octavos de final del Torneo Apertura, donde posiblemente se enfrente a Rosario Central o Independiente. Tras esto, el DT del Pincha habló en conferencia de prensa y fue tajante cuando le hablaron de su continuidad en el Pincha.

Eduardo Domínguez fue contundente tras la dura derrota de Estudiantes en La Paternal y habló sobre su continuidad… pic.twitter.com/4M8tkdGGdw — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2025

“Como que ahora se empezó a instalar esa situación, pero porque lo instalan ustedes, no la gente. La gente los escucha. Primero les quiero pedir disculpas a los hinchas. No nos gusta vernos así, no nos gusta representarlos así. Sentimos que no fuimos nosotros. Se clasificó, me vas a decir que por los resultados de los otros, pero no, es por los puntos que hicimos. Es normal que en esta vorágine que se vive generalmente en el fútbol hay que colgar al entrenador. Me quieren ver colgado en la plaza. Generalmente los periodistas, no los hinchas”, comenzó Domínguez.

«ELIJO ESTAR EN ESTUDIANTES» ✍️ Eduardo Domínguez, DT del Pincha pic.twitter.com/xCfSAumm5V — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2025

“Elijo estar en Estudiantes. Elijo seguir sosteniendo un proyecto individual en beneficio del club que me está contratando y eligiendo mi persona”, afirmó, desmarcándose de las versiones que lo daban cerca de Boca Juniors. También dejó una crítica sutil: “Me dicen que ofertas no me van a faltar… pero todos desde afuera lo dan como un hecho”.