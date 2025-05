Las cosas no se enderezan en Boca Juniors: empató 1-1 con Tigre en Victoria en el cierre de la primera fase y terminó segundo en el Grupo A. La diferencia de gol le imposibilitó superar a Argentinos Juniors.

Rival confirmado: Lanús. El Xeneize como segundo de su zona se enfrentará en la Bombonera al Granate, séptimo del Grupo B.

Kevin Zenón adelantó a la visita promediando los 20′ minutos, pero el equipo De Diego Dabove lo igualó antes del entretiempo gracias a Lorenzo Scipioni. A pesar de los dos goles válidos, la polémica estuvo en un tercero anulado a Boca por una mano.

Toto Belmonte, autor del tanto que no valió, no se quedó callado post partido: “Estoy con mucha bronca, no puedo creer el gol que no nos cobraron. Siempre es contra nosotros. Hace varias fechas nos perjudican”.

ANULADO EL GOL DE BELMONTE PARA BOCA ANTE TIGRE POR MANO

En el medio de la crisis por la derrota en el Superclásico contra River y la búsqueda de un sucesor de Fernando Gago en el cargo de entrenador, Boca es dirigido interinamente por Mariano Herrón por cuarta vez desde que Juan Román Riquelme es encargado del fútbol.

Luego de la caída por 2-1 en el Monumental, el Consejo de Fútbol decidió echar a Pintita, a quien le cuestionaban la conservadora actitud que mostró frente al Millonario y la idea de jugar con una línea de cinco que no funcionó.

Este golpazo se sumó a la prematura eliminación de la fase 2 de la Copa Libertadores, que derivó en la imposibilidad de jugar copas sudamericanas en 2025, a manos de Alianza Lima y a la floja reacción de su equipo ante partidos de alto nivel de importancia.