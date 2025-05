Uno de los candidatos al Balón de Oro y de los jugadores más influyentes del último tiempo, aunque siempre con los pies sobre la tierra. Mohamed Salah se animó a elegir entre Lionel Messi o Diego Armando Maradona y se reconoció si mismo lejos de poder entrar en esa comparación.

Si bien lleva más de siete años destacándose en la Premier League, lo del egipcio este año es superlativo. Estrella y guía de un Liverpool que, a pesar de no haber cumplido con las expectativas en la Champions League, se consagró campeón del torneo de Inglaterra cuatro fechas antes, con un Salah intratable: 33 goles y 23 asistencias entre todas las competencias.

Desde su lugar de crack y candidato a ser el mejor del año, el egipcio se animó a tomar partido por los futbolistas que más le gustan, en un Ping Pong que le hicieron desde el medio francés L’Équipe.

Todo comenzó con una fácil elección entre James Rodríguez o Ryan Giggs, donde el elegido por Salah fue el galés, debido a su longevidad. Giggs le ganó el duelo también a Riyad Mahrez, pero no pudo con Ángel Di María. El argentino, campeón del mundo en 2022, fue la elección de Salah por sobre Gareth Baie, Mesut Özil y Arjen Robben. Sin embargo, luego eligió a Antoine Griezmann antes que al surgido de Rosario Central. Salah eligió a Griezmann antes que al histórico Stoichkov, pero no por sobre Rivaldo. El brasileño duró poco, puesto que el siguiente en la lista era Diego Armando Maradona, a quien Salah eligió sin dudar.

Pero luego el juego llegó al siguiente nivel y apareció la comparación con Messi. Entre risas, el jugador del Liverpool optó por Leo: “Messi, Messi, me quedo con Messi”.

🇪🇬 Mohamed Salah: «Maradona or Messi? Messi. Salah or Messi? Messi. I’ll stay with Messi.» @lequipe pic.twitter.com/jNygaE60eL

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 9, 2025