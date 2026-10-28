Un fiscal federal inició una investigación por el ingreso de Flávio Bolsonaro al país

El fiscal Fabián Martínez requirió informes a organismos oficiales para precisar la entrada al país de Flávio Bolsonaro. La fiscalía de Puerto Iguazú indaga si existían impedimentos legales vigentes sobre el dirigente del Partido Liberal.

La investigación penal se inició tras la denuncia efectuada por la diputada Marcela Pagano. Al cuestionar los controles fronterizos en Misiones, la legisladora afirmó: “La frontera argentina no es un pasillo VIP”.

Paralelamente, los dirigentes Esteban Paulón y Gabriel Solano denunciaron en Comodoro Py al presidente Javier Milei.

Fuente: Nexofin