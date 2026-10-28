Tras el hallazgo del cuerpo de la docente Nancy Godoy, CTERA convocó un paro nacional

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro con movilizaciones para el jueves 29 tras hallarse el cadáver de la docente Nancy Godoy.

La medida gremial responde a la desprotección laboral en establecimientos rurales de Corrientes.

A través de un escrito oficial, el sindicato exigió esclarecer las responsabilidades institucionales y judiciales. Ante las precarias condiciones de trabajo, la entidad sindical demandó: “una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras”.

Fuente: Nexofin