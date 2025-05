La dirigencia se prepara para pasar la escoba y el trapo de piso en el plantel de primera división de Boca. Ya no se tratan de posibilidades remotas o especulaciones sin sentido. Ya es casi un hecho que más temprano (Junio) que tarde (diciembre) se concretará en un equipo que quedó marcado por el fracaso, el señalamiento del hincha y el no cumplimiento de los objetivos a la altura de un club como lo es Boca Juniors.

En principio, todo parece indicar que el grueso de la lista de los jugadores que tienen un pie afuera se irá a fin de año, sin embargo hay dos referentes que ya tienen un pie y medio afuera de Brandsen 805: se trata de Sergio Romero y Frank Fabra.

En el ojo de la tormenta desde hace tiempo, Chiquito Romero está marcado por el exabrupto con los plateistas en lo que fue la derrota en La Bombonera ante River con aquel gol de Manuel Lanzini.

El ex arquero de la selección argentina pasó de ser casi héroe en la Copa Libertadores 2023 a vivir un 2024 de pesadilla, donde cometió muchos errores bajo los tres palos que no solo le costaron a Boca 3 puntos dentro de la cancha, sino que comprometió indirectamente la clasificación a la misma competencia en 2024. Y convengamos que tampoco ha sabido destacar en la Copa Sudamericana, algo que ha llevado a que Leandro Brey ocupe su lugar en el 11 titular, generando a Boca un problema más de los tantos que tiene: ¿Debia darle la confianza a un juvenil de las inferiores o salir a buscar un arquero en el mercado de pases?. La respuesta no tardó en llegar con la lesión de Chiquito y la consecuente llegada de Agustín Marchesín para, de momento, ser el dueño del arco de Boca.

LAS POSIBLES SALIDAS XENEIZES 🔵🟡 🔚 Fabra y Romero son los jugadores de Boca que podrían partir en el próximo mercado de pases. ⚽ La única incorporación que evalúan en la Bombonera es Leandro Paredes. @gasgerke en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/e8ncmQ1xiX — DSPORTS (@DSports) May 19, 2025

Por el lado del colombiano no hay mucho más que agregar a lo ya conocido. El hincha xeneize no lo puede ni ver en el 11 titular, y más aún si es en La Bombonera.

La sucesión de macanas de Fabra viene de larga data y bastante paciencia ha tenido el simpatizante xeneize con el colombiano. Paciencia que terminó de colapsar con su expulsión ante Fluminense en el tiempo suplementario de la final de la Copa Libertadores 2023. Desde aquel 4 de noviembre de 2023, Fabra fue prácticamente borrado en el ciclo de Diego Martínez (jugó los primeros partidos hasta las llegadas de Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi) y Fernando Gago.

A casi 10 años de su llegada al club, tanto el jugador como los dirigentes creen que su ciclo está cumplido y buscarían una salida en conjunto antes del Mundial de Clubes, al margen de quién será el DT de Boca en el futuro.

Tanto Chiquito como el colombiano tienen contrato vigente hasta diciembre de 2025, por lo que las opciones para sus salidas son una venta o la rescisión del vínculo.