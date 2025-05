Franco Colapinto cumple este martes 27 de mayo 22 años y lo celebra en uno de los puntos más altos de su prometedora carrera como piloto de Fórmula 1. Recientemente ascendido al puesto de titular en la escudería Alpine, el argentino fue protagonista de múltiples saludos y homenajes en redes sociales por parte de equipos, circuitos y organismos vinculados al campeonato mundial.

Los canales oficiales del equipo francés estuvieron a pleno con un video, imágenes, mensajes y elogios para el ex Williams, fundamentalmente en X (ex Twitter) e Instagram.

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 27, 2025

Debido a la diferencia horaria, uno de los primeros en saludar al piloto argentino fue el Gran Premio de Australia. A través de su cuenta oficial, escribieron: “¡Feliz cumpleaños, Franco! El argentino cumple hoy 22 años”.

Otro circuito que se sumó a los mensajes fue el Gran Premio de Singapur, que además le deseó suerte de cara al próximo compromiso en el Gran Premio de España en Barcelona. “¡Le deseo al conductor de Alpine, Franco Colapinto, un muy feliz cumpleaños número 22! Todo lo mejor para el Gran Premio de España de este fin de semana”, expresó la cuenta del GP asiático.

Wishing @AlpineF1Team driver, Franco Colapinto a very happy 22nd birthday!

All the best for the #SpanishGP this weekend 💪🏻 pic.twitter.com/XgLcjpsGNN

— SingaporeGP (@F1NightRace) May 27, 2025