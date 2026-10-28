Donald Trump respaldó un posible asilo para Flávio Bolsonaro: “Creo que son buena gente”

Donald Trump manifestó su disposición a recibir a Flávio Bolsonaro en Estados Unidos y volvió a criticar el resultado de las elecciones brasileñas, en las que Luiz Inácio Lula da Silva derrotó al candidato del Partido Liberal en el balotaje del domingo.

“Lo aprobaría. Yo creo que son buena gente”, respondió el mandatario estadounidense cuando le preguntaron si permitiría el ingreso del senador y sus familiares. También calificó los comicios como “realmente extraños” y sostuvo: “El resultado final está bien, pero la forma en que llegaron a ese resultado final fue terrible”.

Las declaraciones se produjeron durante la madrugada del miércoles, cuando Trump llegó a la Base Conjunta Andrews tras una visita a Texas.

Fuente: Nexofin