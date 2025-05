Franco Colapinto tiene su tercera actuación con Alpine en el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 que este domingo desarrollará su novena fecha en el Gran Premio de España, luego de lo que fue su décima tercera posición en Mónaco.

Luego de un viernes para el olvido, el argentino se mantuvo cerca de Pierre Gasly y generó buenas expectativas para la clasificación.

En la Q1 Franco fue el primero en salir a pista. La buena estrategia del equipo de Briatore fue enviarlo temprano a girar así tener la chance de hacer tres intentos contra las dos habituales. Una buena vuelta en su primera salida marcaba que el auto seguía en sintonía y soñar con la Q2 era posible.

Pasada por boxes y nueva salida con caucho nuevo para Alpine y una gran vuelta que lo puso noveno para quedar undécimo a la hora de intentar la tercera vuelta rápida.

Se colocó en la calle de boxes detrás de Gasly y ahí quedó. Salió el francés pero él nunca pudo hacer que el auto saliera. La cámara a bordo lo mostraba con el cambio puesto pero no podía acelerarlo y no le quedo otra opción que abandonar y dejar el auto en la zona del césped.

Ahora toca esperar el parte mecánico de la escudería para la carrera que se disputará mañana a las 10.00 de la mañana (hora de Argentina).

Después del circuito callejero del Principado los McLaren volvieron a dominar. Oscar Piastri logró la pole position con un tiempo de 1:11.546, superando por 0.209 segundos a su compañero de equipo Lando Norris, quien partirá desde la segunda posición. Max Verstappen (Red Bull) completará la primera fila al clasificarse tercero con un tiempo de 1:11.848.

