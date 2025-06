Lorenzo Musetti fue protagonista de una polémica en Roland Garros frente a Frances Tiafoe en su partido de cuartos de final. El italiano le pegó un pelotazo a una jueza de línea durante el segundo set.

Por la misma agresión Novak Djokovic fue descalificado del US Open 2020, partido por la cuarta ronda ante Pablo Carreño Busta. A diferencia del serbio, Musetti recibió solo un “warning” por conducta antideportiva y pudo continuar el match.

Lorenzo Musetti received a warning for unsportsmanlike conduct after this incident 😳 #RolandGarros pic.twitter.com/ted26XaBUv — TNT Sports (@tntsports) June 3, 2025

Controversia al margen, Musetti logró imponerse al estadounidense por 6-2, 4-6, 7-5 y 6-2, alcanzando por primera vez las semifinales de Roland Garros y se medirá con el español Carlos Alcaraz, que eliminó sin complicaciones a Tommy Paul.

El italiano consolida una gran temporada en polvo de ladrillo habiendo llegado a las semifinales en Montecarlo, Madrid, Roma y ahora en París.

Su rival, Tiafoe, no ocultó su enojo en conferencia de prensa: “Hizo eso y no pasó nada. Me parece cómico. Es lo que es. No pasó nada. Así que no hay nada de qué hablar. Obviamente no es consistente. Es lo que es”.

Cuartos de final de Roland Garros

Este miércoles se completará el otro lado del cuadro para conocer a los otros dos semifinalistas del Abierto de París.