Miguel Merentiel fue reservado por Uruguay y podría perderse la semifinal de la Copa Argentina con Boca

Miguel Merentiel apareció en la lista de futbolistas reservados por Uruguay para la próxima fecha FIFA y su posible convocatoria encendió las alarmas en Boca. Si finalmente integra la nómina definitiva, el delantero podría perderse la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield.

La Bestia llega a esta situación en un gran momento futbolístico. Viene de marcarle un gol a Vasco da Gama, una conquista fundamental que le permitió a Boca conseguir la clasificación a la final de la Copa Sudamericana. Su presente lo convierte en una pieza importante para el Xeneize, que podría verse obligado a buscar alternativas en ataque.

No es la primera vez que Merentiel aparece entre los reservados de la Celeste. En la ventana internacional anterior, que coincidió con el cruce de cuartos de final ante Racing, también estuvo en esa instancia, aunque finalmente no fue convocado. De esa manera, pudo jugar el histórico triunfo por 3-2, con un hat-trick de Enner Valencia.

La lista presentada por Diego Forlán mantiene una base similar a la de la última convocatoria, con algunas modificaciones en el sector ofensivo. Entre los delanteros vuelven a figurar Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez, quienes estuvieron presentes en los amistosos disputados entre septiembre y octubre, cuando Uruguay perdió ante Japón y derrotó a Corea del Sur e India.

La posible citación de Merentiel no es la única preocupación para Boca de cara al duelo con Banfield. Álvaro Montero podría volver a ser convocado por Colombia y Leonel Flores aparece como una alternativa para la Selección Argentina. También están atentos a las situaciones de Lautaro Blanco y Carlos Palacios, aunque sus posibilidades de ser llamados parecen menores.