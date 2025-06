Desde que Franco Colapinto volvió a ascender a piloto titular en este 2025 su rendimiento no ha sido el mejor, en parte por errores propios, en parte por las deficiencias del monoplaza y otra parte por errores del equipo a la hora de armar las estrategias de carrera.

Esta situación ha dado mucha tela para cortar en diferentes medios de comunicación con el análisis de varios especialistas, pero de entre todos, hay una voz que resaltó por encima de todos que salió a bancarlo y que apuntó directamente contra Flavio Briatore: Nico Rosberg.

El piloto alemán salió a respaldar al argentino en una nota con el medio Motorsport Next Gen: “Si me permitís decirlo, creo que se equivocan con el enfoque. En Alpine deberían estar más atentos a algunos detalles porque ciertamente se puede trabajar en conseguir que esos neumáticos estén en el rango de temperatura perfecto cada vez que se empieza una vuelta”, comenzó el campeón de la Fórmula 1 en 2016.

En la misma línea y comparando su rendimiento con el de su compañero, el francés Pierre Gasly, Rosberg señaló que: “Colapinto está en el lado equivocado de la mente de Flavio, y no debería estar en esa situación. Flavio ignora por completo a sus pilotos número dos. No le importa en absoluto. Y trata a sus pilotos número uno como cachorros, así que eso es bastante extremo por parte de Flavio” concluyó el ex piloto de Mercedes.