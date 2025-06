En las últimas horas del día miércoles se confirmó la noticia de que Boca abrocho a sus primeros dos refuerzos en el mercado de pases, pensando en su debut ante el SL Benfica en el Mundial de Clubes a disputarse en suelo norteamericano: Se tratan de nada más ni nada menos que Malcom Braida y Marco Pellegrino.

El Consejo de Fútbol acordó la compra del 100 por ciento de la ficha de ambos jugadores, provenientes de San Lorenzo y Huracán respectivamente, aunque en el cuadro de Boedo aun no dan la operación como 100% cerrada. A pesar de eso, si todo marcha viento en popa como cuenta el CdF el Xeneize habrá desembolsado alrededor de US $5.000.000 por ambos futbolistas.

En cuanto al defensor central, el Rossonero de Italia (dueño de su pase dado a que en el Globo se encontraba a préstamo) exige un pago mayor por la ficha del zaguero, pero Boca logró que acepten su propuesta de US $4.000.000, con el agregado de la cesión de una plusvalía derivada de una eventual venta que supere los US $10.000.000. El porcentaje que le quedaría al club milanés todavía no se filtró públicamente, pero alcanzaron un acuerdo puertas adentro, al igual que con los números del contrato del jugador.

Por otro lado, y con la plata de la tesorería Xeneize, el volante ofensivo accionará su cláusula de rescisión de US $1.200.000. Sin embargo, desde la dirigencia del Ciclón no dan por cerrada en su totalidad la operación, dado a que acusan de no haber estado en los días pasados con la institución de La Ribera. A la espera de que se esclarezca la situación, ya sea por ese monto o una suma mayor, nada impedirá que el Xeneize le firme contrato por cuatro años al ex-Instituto, que dejará el Ciclón después de dos temporadas y media.

Dado a que Boca aún cuenta con tiempo para poder mandar la lista de buena fe para el certamen mundialista hasta el 10 de junio todo parece indicar que llegarían con los plazos a formalizar las transferencias, intercambiar documentos y firmar los papeles correspondientes para que ambos se sumen a la delegación xeneize que viajará el 8 de junio a Miami, Estados Unidos.