El ídolo de Atlético Tucumán y figura de Colón de Santa Fe, Luis Miguel “Pulga” Rodríguez confirmó que le pondrá fin a su carrera profesional a los 40 años. Además contó cuales son sus planes para la despedida.

“El año que viene va a ser el último año que juegue. Va a ser mi despedida del fútbol”, afirmó el futbolista nacido en Simoca durante su charla con La Voz del Sabalero por Sol Play.

Actualmente entrena con el “Decano”, equipo en donde logró ganarse el cariño del público, pero dejó claro que su adiós definitivo se encuentra cada vez más cerca.

El “Pulga” Rodríguez dejará una carrera marcada por el talento, picardía y una gran identificación con sus colores. Además de sus múltiples etapas con Atlético Tucumán, con quien logró ascensos desde el Argentino A hasta la Primera División, el punto más alto de su trayectoria llegó en 2021 cuando fue campeón con Colón en la Copa de la Liga.

Ese mismo fue su primer título en el fútbol argentino, en una campaña que lo consagró como una de las grandes figuras en el conjunto de Santa Fe.

Durante la entrevista, el “Pulga” también aclaró que su despedida no será en el Monumental José Fierro, el estadio de Atlético Tucumán, pese a su historia con el “Decano”.

En cambio, mostró que su intención es organizar un partido homenaje con los protagonistas del Colón campeón y que el escenario más probable sea el estadio Brigadier General Estanislao López, también conocido como el Cementerio de los Elefantes.

Ante esto, explicó que no tuvo más contacto con la dirigencia del “Sabalero”: “No hablé con nadie desde que me fui de Colón. Cuando fue el descenso estaba a disposición. No era dinero, era un llamado y nos acercábamos”.