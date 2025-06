La Selección de Colombia no atraviesa un gran momento, en todo sentido, desde aquella derrota por la final de la Copa América ante Argentina, su próximo rival por Eliminatorias Sudamericanas, por 1-0 con aquel gol en tiempo suplementario de Lautaro Martínez.

Tras el empate sin goles frente a Perú, el conjunto cafetero llegará a Buenos Aires en medio de una crisis interna en el vestuario: Jhon Durán habría protagonizado un episodio violento en el vestuario, donde enfrentó al cuerpo técnico con Néstor Lorenzo incluido y fue necesario que varios compañeros intervinieran para frenar la tensión, entre ellos James Rodríguez.

Todo habría iniciado cuando el delantero, John Durán, irrumpió en los camerinos insultando y alterado, lo que generó desconcierto entre sus compañeros. El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo se acercó con la intención de calmar al atacante del Al Nassr, pero lejos de descomprimir la situación, se agravó, el delantero se abalanzó sobre el entrenador y lo tomó de la ropa en un acto de descontrol que generó alarma, según cuenta el periodista colombiano Paolo Arenas en su cuenta de la red social X.

Dos referentes del plantel, como lo son James Rodríguez y Jefferson Lerma actuaron rápidamente para detenerlo, pero el ex-Real Madrid terminó en el piso durante el forcejeo. Fue Lerma quien logró reducir a Durán y poner fin al episodio, según detalló Arenas.

Sin embargo, tanto Lorenzo como James Rodríguez y Jefferson Lerma desmintieron el escándalo. “Es falso que haya habido una pelea en el entretiempo. Me entero por mi representante, pues porque estoy involucrado. Pero no, en el grupo se respira una sana convivencia”, afirmó Lerma ante los medios.

Como si de un complot se tratase, el DT argentino contraatacó al periodista que divulgó la noticia. “No inventen en las redes. Cuando me dijeron lo que pasó: que me peleé con Durán, que me separaron otros compañeros, barbaridades. Me da pena que haya gente tan mala. Hay que identificarlos porque hacen mucho daño al fútbol”, explicó Lorenzo.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el protagonista que comenzó toda esta historia, John Durán, fue desafectado de la convocatoria por problemas físicos.

Muy a pesar de la situación, el delantero, que hasta no hace mucho tiempo era compañero del Dibu Martínez en el Aston Villa, respondió ante la prensa que su salida de la convocatoria de debió a “una decisión del profe (Lorenzo)”.