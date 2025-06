Durante su estadía en Estados Unidos para presenciar el Mundial de Clubes de la FIFA, el mexicano Sergio Checo Pérez, quien fue piloto de Fórmula 1 entre 2011 y 2024 con pasos por las escuderías Sauber, McLaren, Force India (renombrado a Racing Point, hoy Aston Martin) y Red Bull Racing, volvió a llenar de elogios a Franco Colapinto: “A Franco lo veo muy bien. Tiene un gran futuro, pero en la Fórmula 1 hay que ir paso a paso porque el camino es largo. Estoy seguro que está dando buenos pasos en su carrera”.

Cabe destacar que las palabras del piloto de Guadalajara llegan en medio de rumores de que podría arribar a Alpine en 2026, dado que el mexicano está trabajando en poder regresar a la categoría, y para ello se especuló con contactos informales con la escuadra francesa, que utilizará motores Mercedes a partir de la temporada que viene, y también con el equipo Cadillac, que hará su estreno en la máxima en 2026.

Según indicó el medio británico PlanetF1, el equipo habría tenido contactos informales con el entorno de Pérez para incorporarlo y ser compañero del pilarense, dejando fuera de sus planes en el hipotético caso a Pierre Gasly: “Alpine no tiene planes de fichar a Checo Pérez en este 2025, sino que llegaría recién para 2026”, explicó la web inglesa.

Sergio Perez’ longtime benefactor Carlos Slim says Checo will return to Formula 1 in 2026, according to various media outlets.

Checo has been rumored to have discussions with Cadillac and Alpine, which Alpine denies.

We were unable to confirm Carlos Slim’s comments. pic.twitter.com/d4M3t6dLtg

— Cadillac F1 Updates (@F1Caddy) June 19, 2025