El fútbol europeo de rodillas ante los equipos sudamericanos: con un segundo tiempo perfecto, Flamengo dio vuelta el resultado y le ganó 3-1 al Chelsea, vigente campeón de la UEFA Conference League.

Partidazo en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, qué en la previa se enfrentaban los líderes del Grupo D. Los británicos se adelantaron cerca del primer cuarto de hora de juego con otro gol del Pedro Neto, tras una corrida en solitario y definiendo mano a mano ante Agustín Rossi.

El equipo Carioca mejoró sobre el final del primer tiempo y lo arrinconó al Chelsea, pero no pudo doblegar a Robert Sanchéz y se fueron al descanso 1-0. Enzo Fernández fue titular en el conjunto de Enzo Maresca.

El Mengão agarró las cosas donde las dejó y en la parte complementaria se llevo puesto a los europeos: primero avisó Gonzalo Plata abajo del arco, minutos después Bruno Henrique que ingresó desde el banco puso el 1 – 1.

62′ ⚽ GOAL! After a SUPERB team play, Bruno Henrique is there to slot it in for @Flamengo_en ❤️🖤

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/um6mBF01rX

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025