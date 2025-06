El Mundial de Clubes va dejando perlitas mientras se desarrolla en las distintas ciudades de Estados Unidos. La última ocurrió en Cincinnati con el Borussia Dortmund y una curiosa postal en su partido ante Mamelodi Sundowns.

¿Qué pasó? Los suplentes del equipo alemán no estuvieron en el banco junto al cuerpo técnico en la primera parte.

El club posteó una foto en sus redes sociales de los futbolistas de reserva en el vestuario y explicó los motivos: “Nuestros suplentes vieron la primera mitad desde el vestuario para evitar el sol abrasador del TQL Stadium. Nunca habíamos visto eso antes, pero con este calor, tiene todo el sentido”.

Our subs watched the first half from inside the locker room to avoid the blazing sun at TQL Stadium – never seen that before, but in this heat, it absolutely makes sense. 🥵 #FIFACWC pic.twitter.com/5GYtMER1fQ

— Borussia Dortmund (@BVB) June 21, 2025