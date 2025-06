Bombazo en la NBA este domingo, en la previa del Juego 7 de las Finales. Kevin Durant deja los Phoenix Suns y se unirá a la quinta franquicia en su carrera: Houston Rockets.

En las últimas horas se formalizó el gran traspaso: Durant fue enviado de los Suns a los Houston Rockets. Phoenix recibe a cambio a Jalen Green, Dillon Brooks, la elección Nº 10 del draft 2025 y cinco selecciones de segunda ronda.

Lo curioso es que KD se enteró del intercambio mientras estaba en el escenario del Fanatics Fest. El medallista olímpico de EE.UU. no tenía idea e incluso preguntó si era real. “Ya veremos, hombre, ya veremos”, atinó a decir aún en estado de shock.

BREAKING: Kevin Durant was traded to the Houston Rockets while he was ON STAGE at Fanatics Fest.

He had no clue and even asked if it was real.

On his first reaction to being traded: “We’re gonna see man, we’re gonna see.” pic.twitter.com/UKixsyLT6B

— Arye Pulli (@AryePulliNFL) June 22, 2025