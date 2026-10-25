Torneo Clausura: River venció por la mínima a Racing en la previa del Superclásico

River venció por la mínima a Racing en la previa del Superclásico. Al Millonario no le sobró nada en la fecha 14 del Torneo Clausura, pero con el 1-0 en el Monumental cantó pensando en Boca.

El equipo local venía de una victoria ante Belgrano por lo que hilvanó su segunda victoria al hilo. La Academia, en cambio, venía de igualar el clásico de Avellaneda y recibir una vez más la reprobación de los hinchas (tanto para el plantel como para Milito y la dirigencia).

Para este encuentro, Leonardo Ponzio realizó una modificación respecto del equipo que ganó en Córdoba: Lautaro Rivero ingresó por Lucas Martínez Quarta, quien debió cumplir una suspensión por acumulación de amarillas.

Justamente el propio Rivero fue el autor del gol, de cabeza gracias a una asistencia de Ángel Correa. El ex Atlético de Madrid y Tigres es decididamente el mejor jugador de River (más que el propio Thiago Almada).

TRAS VER EL VAR, REY HILFER ANULÓ EL SEGUNDO DE RIVER El árbitro del encuentro anuló el 2-0 de Correa ante Racing por un offside previo.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/T2vg1tHdJl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 25, 2026

Objetivo Libertadores

Con 52 puntos River todavía tiene posibilidades de clasificarse a la próxima Copa Libertadores, aunque necesita ganar sus partidos restantes y esperar otros resultados. ¿Cuáles son los encuentros?

El próximo domingo desde las 15.00 horas el Superclásico frente a Boca en la Bombonera y ante Aldosivi en el cierre de la primera parte.