Torneo Clausura: victoria agónica de Boca ante Independiente para ser líder de la tabla anual

En una tarde soleada, Boca Juniors se impuso 1-0 en su visita a Independiente en el Estadio Libertadores de América con gol de Facundo Herrera. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se tornó muy friccionado desde el principio y con pocas oportunidades claras de gol.

En la previa Independiente presentó un cambio sorpresivo por decisión del cuerpo técnico encabezado por Jadson Viera: el guardameta uruguayo Santiago Mele reemplazó a Rodrigo Rey, habitual titular, bajo los tres palos.

Por su parte, el conjunto visitante contó con el regreso de Leandro Paredes como titular y también contó con una particularidad: fue la primera vez que Rodolfo Arruabarrena utilizó a Malcom Braida como lateral izquierdo, en lugar de Lautaro Blanco.

¡¡AGÓNICA PALOMITA DE JAGGER HERRERA, PARA MARCAR SU PRIMER GOL EN PRIMERA Y EL 1-0 DE BOCA ANTE INDEPENDIENTE EN AVELLANEDA!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/nwWRvVoYn1 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

El encuentro resultó muy luchado en el mediocampo, con el Xeneize manejando la pelota a través de los pies de Paredes, mientras que el equipo local intentó replegarse y salir de contraataque con Maximiliano Meza, ex River Plate, como principal carta ofensiva.

Ya en el complemento, el Rojo desperdició una doble ocasión de gol inmejorable. Chimy Ávila disparó desde la puerta del área y el guardameta colombiano Álvaro Montero respondió con firmeza. En el rebote, Santiago Montiel no logró direccionar el tiro y la pelota se fue por encima del travesaño. Pocos minutos después llegó el gol de Facundo Herrera desde un tiro de esquina.

En la próxima jornada del Torneo Clausura un Boca que se encuentra puntero en la tabla anual recibirá a River en La Bombonera, en lo que será una nueva edición del Superclásico. Por su parte, el conjunto de Avellaneda visitará a Defensa y Justicia en Varela.