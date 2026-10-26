GP de Austin: Franco Colapinto abandonó y Antonelli quedó a un paso del campeonato

Franco Colapinto participó del Gran Premio de Austin y se vio en la obligación de abandonar el evento en la vuelta 37. El argentino fue llamado a boxes por su equipo debido a problemas mecánicos en el auto y se retiró de la carrera.

El oriundo de Pilar había remontado siete posiciones desde el 21º puesto, pero luego perdió lugares en la segunda mitad de la prueba.

En este sentido, la carrera comenzó a las 17:00 horas de Argentina y cabe destacar que el argentino largó desde el penúltimo puesto debido a las penalizaciones, a pesar de haber finalizado decimocuarto en la clasificación del sábado. Asimismo, pocas vueltas antes de retirarse Colapinto pasó por boxes para dejar atrás el compuesto duro y cambiar a neumáticos blandos en su Alpine A526. En ese momento regresó a la pista en la 19° posición y le restaban 24 vueltas.

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto tuvo problemas en su Alpine que lo obligaron a abandonar la carrera en Austin. 📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/KOs5RaOh5w — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

Kimi Antonelli fue el ganador

Andrea Kimi Antonelli consiguió la pole y también el título del Gran Premio de Austin. El joven piloto italiano de Mercedes dio otro paso importante hacia un campeonato 2026 que lleva dominando de punta a punta.

Su análisis de la carrera en Austin: “Era el resultado que necesitábamos, para ser justos, y todo el equipo se lo merecía muchísimo. Y, ya sabes, todo este tiempo poniendo tanto trabajo en traer este nuevo paquete y finalmente ver el resultado es muy agradable. Y, sí, ya sabes, también fue una ejecución perfecta, desde la estrategia hasta la decisión de una sola parada, y, sí, estoy muy contento de que lo hayamos logrado. Y hoy fue un gran esfuerzo de equipo”.

Charles Leclerc llegó segundo y Max Verstappen completó el podio, con Ferrari metiendo a sus dos pilotos entre los cuatro primeros.

Diving into P2! 🔼 This is how Leclerc passed Verstappen in Austin! 😮‍💨#F1 #USGP pic.twitter.com/DVGRIkvVs2 — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Antonelli tendrá otra oportunidad de ser campeón en el Gran Premio de México, a disputarse el próximo fin de semana del mes de noviembre. “Voy a abordarlo con la misma mentalidad, tratando de divertirme lo más posible, tratando de luchar por otra victoria. Pero, sí, sería mejor terminar en lo alto, y ese es el objetivo. Pero, sí, voy a tratar de disfrutar el resto de la temporada a partir de ahora”, dijo en el post sobre la recta final.