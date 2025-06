Los ojos de Estados Unidos estuvieron en Oklahoma este domingo: los City Thunder se consagraron campeones de la NBA 2025 venciendo a los Indiana Pacers en una emocionante final que se definió en el Juego 7.

Es el primer anillo de la ciudad de Oklahoma después de su reestructuración en el 2008. Antes de la noche del 22 de junio del 2025, los Seattle SuperSonics habían obtenido el anillo de 1979 ante Washington Bullets (en 1978 habían perdido las Finales ante los mismos Bullets, quienes se extinguieron y la NBA les contabilizó el título a los SuperSonics).

Oklahoma City Thunder venció 4-3 a los Pacers. La última vez que unas Finales se definieron en el Juego 7 fue en el año 2016, cuando los Cleveland Cavaliers de LeBron James derrotaron a los Golden State Warriors por 4–3.

Su estrella Shai Gilgeous‑Alexander brilló con 29 puntos, 5 rebotes y 12 asistencias. Su ladero, como siempre, fue Jalen Williams con 20 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Otro de los destacados fue el joven Chet Holmgren con 18 puntos, 8 rebotes y 5 bloqueos.

Además del ansiado anillo, OKC cierra una herida de 13 años. En 2012 había quedado cerca de la hazaña, cuando cayeron en las Finales de la NBA (4-1) ante el Miami Heat. En aquel equipo brillaron las que fueron sus máximas estrellas Kevin Durant, Russell Westbrook y James Harden.

Pero a partir de hoy las máximas leyendas de Oklahoma es este equipo del coach Mark Daigneault.

El juego estuvo marcado por la temprana lesión de Tyrese Haliburton en el primer cuarto. La estrella de los Pacers cayó tendido en el parqué por lo que podría ser una grave lesión en el tendón de Aquiles. Hali se fue directamente al vestuario sin poder caminar y no volvió a la cancha.

Tyrese Haliburton achilles injury replay. You can see the pop… pic.twitter.com/xPRjRn4TSD

— The Sports Place (@offsportsplace) June 23, 2025