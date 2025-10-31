Elecciones en River: cuándo se vota y quiénes son los candidatos

En medio de una crisis deportiva que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo, este sábado 1° de noviembre, los socios y socias de River votarán a sus nuevas autoridades. Tras cuatro años, será el fin del mandato de Jorge Brito en la institución de Núñez.
Los comicios se llevarán a cabo desde las 10 hasta las 20 horas y hay cerca de 87.000 asociados habilitados para participar. La metodología de voto será a través de la Boleta Unica Electrónica y será obligatorio presentar el DNI físico, ser mayor de 16 años, tener una antigüedad ininterrumpida de tres como socio y haber pagado la cuota social de septiembre.
Los cinco candidatos a presidente de River en las elecciones
FRENTE FILOSOFÍA RIVER
Presidente: Stefano Di Carlo
Vicepresidente 1°: Ballotta Andrés
Vicepresidente 2°: Villarroel Ignacio
Vicepresidente 3°: Taratutty Mariano
1ª Vocal: Clara D’Onofrio
FRENTE LUNATI 2025
Presidente: Pablo Lunati
Vicepresidente 1°: Santiago Roca
Vicepresidente 2°: Claudio Baumgarten
Vicepresidenta 3ª: Bianca Lauría
1° Vocal: Pablo Lunati
FRENTE RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL
Presidente: Daniel Kiper
Vicepresidente 1°: Claudio Piñeiro
Vicepresidenta 2ª: Lucila Lancioni
Vicepresidenta 3ª: Érika Bedners
1° Vocal: Daniel Kiper
FRENTE RIVER PRIMERO
Presidente: Luis Belli
Vicepresidente 1°: Hernán Riso
Vicepresidenta 2ª: Noelia Florentín
Vicepresidente 3°: Sebastián Gasibe
1° Vocal: Antonio Caselli
FRENTE RIVER SOMOS TODOS
Presidente: Carlos Trillo
Vicepresidente 1°: Pedro Tibaudin
Vicepresidenta 2ª: Alejandra Sabatino
Vicepresidente 3°: Daniel Zononi
1° Vocal: Carlos Trillo