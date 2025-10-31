Elecciones en River: cuándo se vota y quiénes son los candidatos

En medio de una crisis deportiva que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo, este sábado 1° de noviembre, los socios y socias de River votarán a sus nuevas autoridades. Tras cuatro años, será el fin del mandato de Jorge Brito en la institución de Núñez.

Los comicios se llevarán a cabo desde las 10 hasta las 20 horas y hay cerca de 87.000 asociados habilitados para participar. La metodología de voto será a través de la Boleta Unica Electrónica y será obligatorio presentar el DNI físico, ser mayor de 16 años, tener una antigüedad ininterrumpida de tres como socio y haber pagado la cuota social de septiembre.

Los cinco candidatos a presidente de River en las elecciones

FRENTE FILOSOFÍA RIVER

Presidente: Stefano Di Carlo

Vicepresidente 1°: Ballotta Andrés

Vicepresidente 2°: Villarroel Ignacio

Vicepresidente 3°: Taratutty Mariano

1ª Vocal: Clara D’Onofrio

FRENTE LUNATI 2025

Presidente: Pablo Lunati

Vicepresidente 1°: Santiago Roca

Vicepresidente 2°: Claudio Baumgarten

Vicepresidenta 3ª: Bianca Lauría

1° Vocal: Pablo Lunati

FRENTE RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL

Presidente: Daniel Kiper

Vicepresidente 1°: Claudio Piñeiro

Vicepresidenta 2ª: Lucila Lancioni

Vicepresidenta 3ª: Érika Bedners

1° Vocal: Daniel Kiper

FRENTE RIVER PRIMERO

Presidente: Luis Belli

Vicepresidente 1°: Hernán Riso

Vicepresidenta 2ª: Noelia Florentín

Vicepresidente 3°: Sebastián Gasibe

1° Vocal: Antonio Caselli

FRENTE RIVER SOMOS TODOS

Presidente: Carlos Trillo

Vicepresidente 1°: Pedro Tibaudin

Vicepresidenta 2ª: Alejandra Sabatino

Vicepresidente 3°: Daniel Zononi

1° Vocal: Carlos Trillo