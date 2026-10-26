¿Perros y gatos con DNI? La Ciudad de Buenos Aires busca crear un documento para mascotas

Los dueños de perros y gatos podrían acceder a un registro digital único para sus mascotas y trasladarlas en colectivos porteños dentro de transportadoras. Las medidas integran un proyecto de ley que el Gobierno de la Ciudad enviará a la Legislatura para actualizar las normas de protección y cuidado animal.

La propuesta establece un sistema de identificación vinculado con los datos del responsable de cada animal y una libreta sanitaria digital que concentrará información sobre vacunas, castraciones y controles veterinarios. La herramienta busca agilizar la búsqueda de mascotas perdidas y mejorar el seguimiento de su salud.

En el transporte público, la autorización para viajar en colectivo dependerá de condiciones que definirá el Gobierno, entre ellas posibles límites de horarios y cantidad de animales. Los perros guía y de asistencia estarán exceptuados de esas restricciones.

Fuente: Nexofin