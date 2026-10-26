Le chocaron el auto y reaccionó a piedrazos: destrozó el otro vehículo y terminó detenido en Monte Grande

Un choque entre dos autos terminó de manera inesperada en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, cuando el propietario de uno de los vehículos involucrados apareció en el lugar y comenzó a destrozar a piedrazos el otro automóvil.

El episodio ocurrió el viernes alrededor de las 20:30, en la esquina de Zuviría y Vernet. En el accidente participaron un Renault Clío, en el que viajaban una pareja y sus sobrinos, y un Peugeot 207 que era utilizado para brindar servicios de transporte mediante aplicaciones.

Según el relato de una testigo citada por SM Noticias, después de la colisión los involucrados se habían quedado en el lugar y se disponían a intercambiar sus datos para resolver la situación. Hasta ese momento, la discusión se desarrollaba sin mayores inconvenientes.

Sin embargo, todo cambió cuando llegó el propietario del Peugeot. El hombre habría quedado disconforme con la manera en que se estaba resolviendo el choque y reaccionó violentamente.

Fuente: Nexofin