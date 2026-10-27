José Luis Espert pidió ser sobreseido en la causa por lavado de dinero: “Es un delito que no ocurrió”

El exdiputado José Luis Espert apeló este martes la resolución dictada en su contra por el juez Lino Mirabelli. La causa lo procesó por el delito de lavado de activos de fondos ilícitos del empresario Federico “Fred” Machado.

A través de sus abogados, el economista solicitó a la Cámara Federal de San Martín revocar la acusación penal por lavado de dinero y dictar su sobreseimiento. Ante el tribunal, el dirigente sostuvo que el fallo resulta “contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”.

En la presentación judicial, la defensa pidió anular la prohibición para salir del país y el embargo de $1.000 millones. Asimismo, remarcó la falta de mérito argumentando que el exhorto enviado a Estados Unidos todavía no llegó al expediente.

El exlegislador defendió la legalidad de las operaciones bancarias efectuadas por 200 mil dólares y la actuación de su firma Varianza S.A.. El economista afirmó que “un delito sin origen probado y sin beneficiario posible es un delito que no ocurrió”.

Fuente: Nexofin