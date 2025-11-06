El crudo ánalisis de Flavio Briatore al particular año de Alpine: “Cada domingo es una tortura”

La Fórmula 1 se alista para la fecha N°21 del campeonato mundial, llegando a su cauce la competencia en 2025. Luego del Gran Premio de Brasil, quedarán tres carreras por delante (Las Vegas, Qatar y Abu Dabi) para finalizar la temporada.

Algunos equipos, especialmente los del fondo de la tabla, ya empiezan hacer balances. Como es el caso de Flavio Briatore, en el particular año que ha vivido Alpine, la peor escudería de la parrilla y que menos puntos a sumado (19) de los diez equipos.

En la previa de la carrera en el Circuito de Interlagos, el italiano realizó un crudo análisis respecto a los desafíos que ha ido atravesando el equipo en el año al llegar a cada sitio para competir:

“Esta situación es muy difícil para nosotros. No estoy acostumbrado. Cada domingo es una tortura, estamos aquí para ganar, no para ser turistas que dan la vuelta al mundo” expresó Briatore algo decepcionado. Agregó:

“Llegas al lugar y ves a los mecánicos armando el box, trabajando sin descanso… Se esfuerzan al máximo y no hay oportunidad de disfrutar de la carrera, de volver a casa con algún punto”.

¿Habrá anuncios…?

Hay una ventana muy grande, que va desde el anuncio de la prensa internacional al deseo de los argentinos, que sitúan al Gran Premio de Brasil, como el lugar ideal para que Alpine anuncie a Franco Colapinto para la temporada 2026.

Pero hay otro panorama, que ha ido acompañando a la realidad, que es un poco desesperanzador. Y tiene que ver con qué en un primer momento se esperaba la confirmación oficial en el Gran de Premio de Estados Unidos. No Pasó. Luego se trasladó al de México y tampoco ocurrió.

Por una cuestión de cercanía a sus raíces y al ser el único premio en Sudamérica, Brasil ahora es situado como el mejor escenario para que la escudería francesa confirmé qué Colapinto mantendrá su butaca en 2026. Solo resta esperar si la incertidumbre reinará más allá del 9 de noviembre o no.