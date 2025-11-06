Coimas en la ANDIS: Diego Spagnuolo sostuvo que los audios son falsos y pidió la nulidad de la causa

Diego Spagnuolo presentó un escrito ante el tribunal en el que manifestó que “los audios son falsos” y pidió que la causa se cierre. En dicho documento sostuvo que no fueron practicadas “medidas mínimas de constatación técnica” que acreditaran su voz en los archivos.

El expediente, tramitado en el juzgado a cargo del Sebastián Casanello, tiene como eje las grabaciones atribuidas a Spagnuolo donde se alude a pagos de coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En su planteo, el exfuncionario también apuntó que “sobre las terceras personas aludidas en los audios no se dispuso medida alguna”.

El escrito fue presentado luego de la difusión pública de diversos audios atribuidos a Spagnuolo donde se mencionaban supuestos retornos por contratos de provisión de medicamentos. Ahora, la Cámara Federal de Buenos Aires deberá definir si acepta el pedido de nulidad que el exdirector presentó para cuestionar la validez de las grabaciones como prueba.

Fuente: Nexofin