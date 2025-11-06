Milei llegó a Miami para hablar en el American Business Forum

El presidente Javier Milei arribó a Miami, en el inicio de una gira de 40 horas por Estados Unidos destinada a reforzar lazos con el sector empresario y con el ala conservadora republicana, según remarcaron desde el Gobierno.

El vuelo partió desde Buenos Aires, realizó una escala en Lima y aterrizó en el aeropuerto de Miami a las 0.50 hora local. Poco después de la 1.30, el mandatario y su comitiva se instalaron en su hotel.

El viaje es el decimocuarto de Milei a Estados Unidos y el primero tras el triunfo oficialista en las elecciones legislativas. Lo acompañan su hermana y secretaria general, Karina Milei; el flamante canciller Pablo Quirno; y el ministro de Economía, Luis Caputo. En el aeropuerto los recibió el embajador Alec Oxenford.

Esta tarde, el Presidente disertará en el American Business Forum, en el Kaseya Center —donde el miércoles se presentaron Donald Trump y Lionel Messi—.

