Cristina Kirchner dijo que la Causa Cuadernos es un “bodrio judicial” y aseguró: “No tengo miedo”

A minutos de que comience el megajuicio por la causa conocida como “Cuadernos de las Coimas”, la expresidenta Cristina Kirchner, una de las acusadas junto a decenas de funcionarios y empresarios, rompió el silencio y aseguró que todo es un “circo”.

“Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”, señaló la exmandataria esta mañana en su cuenta de X.

Y agregó: “Porque este circo, como los anteriores, no tiene calendario judicial: tiene calendario político. Mantuvieron la “operación cuadernos truchos” en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y ahora… arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste”.

Fuente: Nexofin