La Justicia rechazó la excarcelación de Ariel Vallejo, el financista ligado a Chiqui Tapia

La situación judicial de Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se complicó luego de que la Justicia rechazara su pedido de excarcelación. El empresario permanece detenido en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

La resolución fue firmada por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien también descartó el pedido de la defensa para que Vallejo cumpliera arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Entre los motivos, el magistrado señaló que el acusado incumplió las condiciones que tenía mientras permanecía en libertad, entre ellas la obligación de informar un cambio de domicilio.

El hombre había quedado detenido el viernes, después de presentarse ante el juzgado. La orden de captura se había dispuesto luego de que las autoridades no lo encontraran en la dirección que había informado.

El juez sostuvo que los incumplimientos de Vallejo configuran un “riesgo concreto de fuga” y justifican que continúe privado de su libertad mientras avanza el expediente.

Fuente: Nexofin