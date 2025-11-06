Hoy arranca el megajuicio de los Cuadernos, el caso de corrupción más grande del país

Hoy comienza una etapa inédita en la Justicia argentina: el Tribunal Oral Federal N°7 da inicio al juicio por el caso de los Cuadernos, el expediente que expuso una supuesta red de sobornos entre funcionarios públicos y grandes empresarios durante los gobiernos kirchneristas. Por su magnitud y la relevancia de los involucrados, el proceso ya se considera un hito judicial.

En el banquillo se sentarán 87 personas. Diecinueve de ellas son exfuncionarios, dos fueron choferes oficiales y 65 pertenecen al mundo empresario.

Del ámbito político destacan Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y José López. Están señalados por integrar una organización destinada a recaudar dinero ilegal entre 2003 y 2015.

También serán juzgados Claudio Uberti, José Olazagasti y Rudy Ulloa, mientras que Oscar Centeno —el chofer que escribió los cuadernos que originaron la causa— enfrenta cargos menores.

Fuente: Nexofin