Selección Argentina: Claudio Tapia habló con Scaloni y no habrá convocados del fútbol local

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, encabezó la conferencia de prensa de cara al Superclásico entre Boca y River del domingo. En la misma dio detalles de su charla con el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni.

El mandamás aprovechó la reunión de la prensa y dio detalles del diálogo que mantuvieron con el técnico de la Scaloneta:

“Hablamos con Scaloni, con nuestro técnico, sobre la posibilidad de que no sean convocados los jugadores del fútbol argentino de los equipos que el día domingo definan situaciones deportivas. Hay que darle la prioridad a los equipos que lo tengan” expresó “Chiqui”.

Dicho esto, los representantes del fútbol local no serán parte de la última convocatoria del año en la Albiceleste. El próximo viernes 14 de noviembre, finalizará la agenda del 2025 con el amistoso internacional ante Angola en Luanda, la capital del país africano.

Tapia reconoció que la medida apunta a “darle la importancia que se merece el fútbol argentino” y se unió al deseo de todos los clubes para el 2026:

“Todos queremos que el próximo año tengamos la mayor representatividad y compitamos de la mejor manera tanto en la Sudamericana como en la Libertadores”

La última convocatoria local de Scaloni

Para los partidos ante Puerto Rico y Venezuela en la gira de Estados Unidos, el nacido en Pujato había sorprendido con algunos nombres además de los habituales jugadores de Boca y River: