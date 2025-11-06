Javier Milei defendió el esquema de bandas cambiarias: “Tenemos un programa y lo vamos a seguir manteniendo”

Horas antes de su participación en el America Economic Forum, en la ciudad de Miami, Estados Unidos (EE.UU) en donde se encuentra nuevamente, el presidente Javier Milei, defendió el esquema de bandas cambiarias, el rumbo de su gestion y la reforma laboral.

Lo hizo en una entrevista que brindó al medio británico Financial Time, en donde explicó que “las bandas están diseñadas para que se abran con el tiempo, y llegará un momento en que serán irrelevantes”.

Según escribió el prestigioso periódico financiero, Milei “sugirió que mantendría el peso dentro de bandas cada vez más amplias frente al dólar estadounidense, al menos hasta las elecciones de finales de 2027, para moderar la volatilidad crónica de Argentina”.

Fuente: Nexofin