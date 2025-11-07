Tras un resultado electoral ajustado, Quintela le pidió la renuncia a todo su gabinete en La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió este jueves la renuncia de todos los integrantes de su gabinete, incluidos ministros, secretarios, subsecretarios, directores, responsables de organismos descentralizados y miembros de directorios de empresas estatales. La medida fue confirmada oficialmente por el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Según informaron desde la Casa de Gobierno, la decisión apunta a “reformular la composición del gabinete provincial para la próxima etapa de gestión”. Luna Corzo explicó que se trata de una “decisión política del gobernador” destinada a fortalecer el funcionamiento del Ejecutivo y alinear las áreas a los nuevos objetivos trazados para el próximo período.

El pedido de renuncias masivas fue presentado formalmente ante todos los organismos provinciales y alcanza a las principales carteras del gobierno riojano. Hasta el momento, no se anunciaron los reemplazos ni los funcionarios que podrían ser ratificados en sus cargos, aunque se prevé que el gobernador inicie en los próximos días una ronda de consultas para definir los nuevos nombres.

