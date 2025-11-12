Escándalo en la Fórmula 1: dos personas entraron a la fábrica de Alpine y hay sospechas de espionaje

A poco de finalizar la temporada de la Fórmula 1, estalló una polémica fuera del circuito que involucra a Alpine. Es que el lunes por la noche, dos personas se metieron en la fábrica que tiene el equipo de Franco Colapinto en la localidad francesa de Viry-Châtillon, en el departamento de Essonne, y hay sospechas de espionaje.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00, cuando los intrusos rompieron una ventana del hall de entrada para acceder al edificio y se dirigieron directamente a las oficinas de dirección, donde trabajan los ejecutivos y responsables del equipo.

Fuentes policiales confirmaron que varias puertas fueron forzadas, lo que indica que los sospechosos revisaron distintas áreas del complejo. “Todo está bien. No había empleados presentes en ese momento”, comentaron desde Alpine. Y una fuente cercana a la investigación dejó en claro que “no hubo robo”, por lo que no se descarta una maniobra de espionaje industrial, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo del piloto argentino y Pierre Gasly dejará Renault y tendrá motores Mercedes más potentes en 2026.

La División de Delitos Territoriales (DCT) se hizo cargo del caso que sacude internamente a la F1. Investigadores forenses están trabajando en el lugar para determinar qué buscaban los intrusos. Por el momento, no hay detenidos y todas las hipótesis están abiertas.