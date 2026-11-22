Finalmente se cortó la racha: Boca venció 2-0 a Atlético Mineiro en una Final Única sin atenuantes en Barranquilla y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026. Los goles fueron de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, uno en cada tiempo.

El Ruso terminó siendo una de las máximas figuras del equipo, una de las ruedas de auxilio del capitán Leandro Paredes. Refuerzo top de Juan Román Riquelme proveniente de La Plata. La Bestia, por su parte, determinante anotando en todas las fases del certamen.

El delantero uruguayo fue uno de los que reconoció al hombre que acomodó las piezas y levantó varios puntos flacos: “La verdad que desde que vino el Vasco y todo su cuerpo técnico, nos cambiaron la cara a este grupo”.

Es la tercera “Gran Conquista” en la historia del club, que una vez más le hizo honor a su fama y se adueño de la ciudad colombiana este fin de semana.

Partido consagratorio de Sebastián Villa en su segundo ciclo, aunque todo Boca tuvo un partido aprobado ante un conjunto brasileño que no dio la talla. Los de Eduardo Domínguez no estuvieron nunca en cancha y perdieron su tercera final consecutiva…

El Xeneize le puso fin a 18 años sin títulos internacionales, luego de varias finales perdidas y dolorosas para el ego de los hinchas y para los propios proyectos deportivos del club -la más reciente la final de la Libertadores ante Fluminense con Jorge Almirón-. Y superó a Independiente en esa eterna discusión por quién tenía más copas.

A la Recopa. Boca abre el abanico para pelear una nueva estrella a la espera del campeón de la Copa Libertadores: Palmeiras o Estudiantes de La Plata

A festejar y seguir compitiendo

Boca debía regresar esta noche a la Argentina porque el miércoles juega por los playoffs del Torneo Clausura; sin embargo, el vuelo se pospuso para el domingo al mediodía debido a la salud de Leandro Paredes.

El capitán se descompensó tres veces en la final, según informaron desde el propio cuerpo médico del club. Si bien está bien, se encuentra haciéndose estudios en Barranquilla.