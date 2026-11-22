¿Nace un ídolo moderno? Miguel Merentiel hizo el segundo gol del Boca campeón de la Copa Sudamericana, uno más para la lista de gritos importantes. Pero lo más llamativo fue el desahogo del uruguayo.

La Bestia no pudo contener la emoción tras la asistencia de Sebastián Villa, que sirvió para liquidar el marcador. Sin embargo, en el partido siempre hubo un equipo dentro de la cancha y fue el Xeneize.

Determinante. Hoy llegó a los 66 goles y a su tercer título con Boca Juniors. En esta Sudamericana fue clave porque anotó en todas las fases: O’Higgins, Recoleta, San Pablo, Vasco da Gama y Atlético Mineiro.

Merentiel, que alzó su segunda Sudamericana (la primera con Defensa y Justicia), reconoció la importancia Arruabarrena en su llegada: “La verdad que desde que vino el Vasco y todo su cuerpo técnico, nos cambiaron la cara a este grupo”.

¡¡IBAS A TENER REVANCHA, MIGUEL!! ¡¡GRAN JUGADA DE VILLA Y GOL DE MERENTIEL PARA EL SEGUNDO DE BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO EN EL ARRANQUE DEL ST!! 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/A5AZznrzLB — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026

El atacante, segundo máximo goleador uruguayo en la historia de Boca por detrás del Manteca Martínez, y su mensaje para los hinchas: “Quiero mandarles un saludo a todos los hinchas de Boca y a todos los que confiaron en mí, y decirles que yo nunca me doy por vencido. Es para todos ellos”.

Además de Merentiel, todo Boca se desahogó cortando una sequía de 18 sin títulos internacionales. Y con este nuevo título finalmente el club llegó a 19 en total en competencias de la CONMEBOL y la FIFA, rompió la paridad que mantenía con Independiente.