Susto por Leandro Paredes en el Boca campeón: el capitán del equipo se descompensó en los festejos. El club aseguró que el mediocampista se encuentra en buen estado, y seguramente haya sido por la exigencia física y el calor.

Paredes estaba brindando una entrevista en el campo de juego con Marcelo Benedetto para DSports, una de las transmisiones oficiales.

El campeón del mundo, flamante campeón de la Sudamericana, alcanzó a decir: “Hay pocas palabras para expresar lo que estoy viviendo. Estoy feliz y agradecido. Ahora toca disfrutar y agradecer por todo lo que vivimos…”

En ese momento, Paredes se cayó al suelo e inmediatamente la televisión oficial cambió la imagen.

EL SUSTO DE PAREDES Leandro lo dejó todo, hasta la última gota de esfuerzo, y en la nota con @m_benedetto se desvaneció. El capitán de Boca está bien y se retiró de la nota por sus propios medios. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/WXl3yxygUX — DSPORTS (@DSports) November 22, 2026

Arruabarrena sobre Paredes

El Vasco Arruabarrena confirmó que en el primer tiempo de la final en Barranquilla el capitán del equipo ya se sentía mal. Finalmente en el complemento, ya con el encuentro definido para el Xeneize, Paredes debió abandonar el campo de juego.

La palabra del entrenador acerca de lo sucedido con el futbolista: “Tuvo un bajón, se sentía mareado. En el entretiempo mejoró, pero le costaba trasladarse y pidió el cambio”.