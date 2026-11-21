El fútbol argentino está de regreso en la recta final del año, luego del parón internacional por la doble Fecha FIFA, donde la Selección Argentina cayó ante Uruguay en la Bombonera y cerró el año goleando 7-0 a Costa Rica en Córdoba.

En Liniers, Vélez le ganó por penales a Belgrano de Córdoba con el arquero Marchiori luciéndose en los penales. El último consagrado del Torneo Apertura fue eliminado y eso significa que habrá un nuevo campeón.

El encuentro, entre 90′ minutos y tiempo extra, fue un emocionante empate 2-2 con goles de Ronaldo Martínez y Dilan Godoy para el equipo de los mellizos Schelotto; y Bruno Hernandes y Uvita Fernández para el Pirata.

La agenda seguirá este sábado con dos partidos pautados en la previa de lo que será la final de la Sudamericana con Atlético Mineiro y Boca disputándose el título en Barranquilla.

En el primer turno Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central desde las 15.00 horas en el Estadio Tito Tomaghello. En el segundo habrá altas probabilidades de un partidazo: Argentinos Juniors vs. Independiente.

El domingo será de River y Rosario Central

La jornada del domingo tendrá tres partidos del fútbol argentino con uno en Santa Fe, otro en Buenos Aires y el último cerrando la jornada en Córdoba. Desde las 16.00 Rosario Central recibirá a Gimnasia de Mendoza.

Más tarde, 19.00 horas, el Más Monumental recibirá al River vs. Lanús en otro de los partidos más esperados. Por la noche desde las 22.00, Instituto recibirá a Huracán en Alta Córdoba.

Los últimos dos se jugarán entre semana. El primero el lunes 23 feriado en el país con Gimnasia y Esgrima La Plata recibiendo a Newell’s; el miércoles en la Bombonera Boca recibirá a Independiente Rivadavia.