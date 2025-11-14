La Selección Argentina vs. Angola: rival y horario atípico para el último partido del año

Este viernes la Selección Argentina tendrá un rival y horario atípico: enfrentará a Angola en un amistoso internacional, partido que será el último del año 2025. El próximo tendrá entrada y plato fuerte con la Finalissima ante España y la defensa del título mundial en Norteamérica.

Lionel Scaloni no contará con varios apellidos de peso como Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone. Estos últimos tres juegan en el Atlético de Madrid y por el calendario del equipo no pudieron vacunarse para entrar al exótico país.

El amistoso se explica por las celebraciones por la independencia de Angola y se jugará en un estadio con capacidad para 48 mil personas, las cuales consiguieron tickets a valor simbólico de un dólar. La AFA embolsó 12 millones de dólares con la cláusula de que Lionel Messi tenga minutos si o si.

El antecedente de la foto de portada data del 30 de mayo del 2006. El equipo dirigido por ese entonces por José Néstor Pekerman se enfrentó a Angola en Salerno, Italia, con victoria Albiceleste por 2-0 (goles de Maxi Rodríguez y de Mateus en contra).

Por dónde ver el partido

El encuentro está programado para las 13:00 (hora de Argentina) y será televisado por dos canales de aire y de cable: Telefe y TyC Sports.

El posible equipo de Argentina

Gerónimo Rulli en el arco; una defensa conformada por Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; un mediocampo compuesto por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y la duda entre Gio Lo Celso o Nicolás Paz; y un ataque deluxe con Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.