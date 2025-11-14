Recetas fáciles con arroz para salir del clásico blanco

El arroz es un ingrediente versátil, económico y rendidor, pero muchas veces lo usamos siempre de la misma manera: hervido y acompañado de alguna guarnición. Lo cierto es que este cereal se puede transformar en la base de platos variados, nutritivos y llenos de sabor.

Arroz salteado con vegetales

Un clásico que nunca falla. Solo necesitás saltear en un wok o sartén verduras de estación como zanahoria, morrón, zucchini y brócoli, agregar arroz cocido y condimentar con salsa de soja o un toque de aceite de sésamo. Es una alternativa rápida y saludable para cualquier día de la semana.

