Santiago Lencina renovó con River y fue blindado con una cláusula de 100 millones de euros

Tras sus polémicas ausencias en dos de los partidos más importantes del año para el equipo de Marcelo Gallardo, el juvenil de 18 años firmó hoy, junto al nuevo presidente de la institución, Stefano Di Carlo, su extensión de contrato hasta diciembre de 2028. El acuerdo incluye una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Si bien durante el año fue, junto a Lautaro Rivero, uno de los juveniles más utilizados por el “Muñeco”, sorpresivamente quedó afuera del banco de suplentes tanto ante Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina como frente a Boca en el Superclásico del último fin de semana.

Su ausencia puede explicarse por lo larga que se volvió la negociación para renovar, ya que futbolísticamente el chaqueño siempre mostró buenos rendimientos. De hecho, es el segundo máximo goleador de River en el Torneo Clausura, con tres tantos, solo por detrás de Giuliano Galoppo, que suma cinco.

Tras haber firmado, se espera que Lencina vuelva, al menos, al banco de suplentes frente a Vélez, en uno de los partidos más importantes del segundo ciclo de Gallardo. De no ganar, el “Millonario” quedaría casi sin chances de ingresar a la próxima Copa Libertadores, e incluso podría quedar fuera de los Playoffs del Clausura si se dan algunos resultados.

El blindaje de River continúa

Luego de la salida mediante cláusula de Franco Mastantuono, River busca asegurarse mayor poder de negociación sobre sus jugadores. Además de Lencina, los futbolistas del conjunto de Nuñez que hoy cuentan con una cláusula de 100 millones son: Facundo Colidio, Bautista Dadín, Lautaro Rivero, Alex Woiski, Matías Galarza Fonda, Juan Carlos Portillo, Thiago Acosta y Cristian Jaime.